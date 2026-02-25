Обещают золотые горы, а сдают бетонные коробки? Жёсткие, но рабочие правила контроля за ремонтом

Когда в доме идёт ремонт, хозяин часто думает, что контроль качества требует специальных приборов и опыта прораба. На практике гораздо больше пользы даёт дисциплина наблюдения и спокойная фиксация каждого этапа. Об этом Life.ru рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

В договоре стоит подробно прописать состав работ, материалы, сроки и порядок приёмки этапов, чтобы потом разговор шёл по конкретным позициям, по метрам, по маркам смесей и по датам. Чем точнее запись, тем меньше поводов для спора и устных трактовок. Федор Васильев Эксперт по строительным материалам, основатель и гендиректор компании «Главснаб»

Во время ремонта лучше вести рабочий журнал в телефоне или блокноте, ежедневно отмечая, кто вышел на объект, что сделали, какие материалы привезли. Особое внимание Васильев рекомендует уделять внимание фотофиксации скрытых работ — проводки, гидроизоляции, труб, утепления, которые потом будет невозможно увидеть. Также важно фотографировать упаковки и маркировку материалов.

«Если есть замечания, их лучше сразу фиксировать письменно и давать срок на исправление. Устные обещания быстро растворяются в общем шуме ремонта, а короткое сообщение с фото сохраняет хронологию и суть претензии», — подчеркнул эксперт.

В финале он советует проводить приёмку при хорошем дневном свете и без спешки, фиксировать замечания и только после их исправления окончательно рассчитываться с рабочими.

В последние годы россияне всё чаще берутся за мелкий ремонт дома самостоятельно, но не все задумываются о скрытых рисках. Здесь главное скорее то, что итог может не совпасть с ожиданиями. Подробнее о том, как не ошибиться с выбором задач для самостоятельного ремонта, — читайте в материале Life.ru.