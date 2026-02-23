Жалоба на шумный ремонт привела молодую мать к инфаркту и скамье подсудимых

Обычный конфликт с соседями из-за бесконечного ремонта перерос в криминальный триллер для бывшей сотрудницы IT-компании, специализирующейся на спецсвязи. То, что начиналось как борьба за тишину, обернулось для женщины обвинениями в вооруженном нападении и тяжелыми проблемами со здоровьем. Об этом сообщает BAZA.

Конфликт начался в подмосковных Химках. Алина, проживающая в одной из многоэтажек, столкнулась с систематическим нарушением закона о тишине: строительные работы в квартире сверху велись практически беспрерывно. Попытки мирного урегулирования не принесли результата, что вынудило женщину обратиться с официальной жалобой в прокуратуру.

Ситуация приняла опасный оборот летом, когда путь Алине преградил автомобиль. Вышедший из машины мужчина, оказавшийся бригадиром строителей той самой соседки, в агрессивной форме предупредил её о возможных последствиях. Он заявил, что если жалобы не прекратятся, у её ребенка могут возникнуть серьезные неприятности. Несмотря на страх, Алина успела зафиксировать номера транспортного средства и передала данные в полицию.

Развязка наступила в конце года, когда правоохранительные органы предъявили обвинение уже самой Алине. Версия следствия, построенная на показаниях того самого бригадира, звучит пугающе: якобы женщина, удерживая на руках семимесячного младенца, ворвалась к соседке с ножом и изрезала стены в её квартире. Теперь ей инкриминируют статью 167 УК РФ, подразумевающую умышленное повреждение чужого имущества.

Алина категорически отрицает свою вину, указывая на наличие алиби — в момент предполагаемого инцидента она участвовала в рабочих созвонах, что легко проверить. Однако давление и страх перед несправедливым приговором уже подорвали её здоровье: на фоне пережитого стресса у молодой женщины случился инфаркт. Вторая сторона конфликта — владелица «шумной» квартиры — от каких-либо пояснений прессе отказалась.

