Франция в пять раз увеличила поставки вина в Россию и выбила Испанию из топ-5

Франция вытеснила Испанию из топ-5 крупнейших поставщиков вина в Россию по итогам 2025 года. При этом тройка лидеров осталась неизменной, несмотря на общее сокращение импорта. Об этом свидетельствуют данные национальных статслужб.

Первое место сохранила Италия, хотя поставки упали на 16% — до 234,5 млн долларов. На втором — Грузия со снижением на 7% (170,7 млн). Третья строчка у Латвии: минус 12%, итог — 120,7 млн долларов. Польша поднялась с пятого места на четвёртое, нарастив экспорт на 20% (80,1 млн). Франция совершила рывок, увеличив поставки в пять раз — до 38,9 млн долларов, и заняла пятую позицию. Годом ранее страна не входила даже в десятку.

Испания рухнула с четвёртого места на девятое — её продажи упали в 3,5 раза, до 22,7 млн долларов. В десятку также вошли Португалия, Чили, Германия и Литва. Общий импорт вина в Россию сократился на 11%, составив 824,1 млн долларов.

Ранее Life.ru рассказывал, что импорт вин из европейских стран в Россию сократился до минимальных показателей с 2016 года. При этом РФ всё равно вошла в шестёрку крупнейших покупателей. Выше стоят США, Великобритания, Швейцария, Канада и Япония.