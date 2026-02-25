От геля до плиткореза: Россияне массово распродают подарки после 23 Февраля

После Дня защитника Отечества российские мужчины начали массово продавать на онлайн-платформах свои подарки. Чаще всего в объявлениях встречаются парфюм, гели для душа, «джентльменские наборы» с ежедневниками, а также мочалки, наборы мыла и пена для бритья. Цены варьируются от 350 рублей за гель до 17 тысяч за люксовые духи, которые не подошли по аромату.

Некоторые продавцы получили подарки в этом году, другие нашли их в шкафу с прошлого праздника. Встречаются и нестандартные лоты: зрительная труба за 14 тысяч с комплектом аксессуаров. Продают также смартфоны, наушники, повербанки и USB-флешки. Основные причины — наличие аналогичных вещей или несовпадение с потребностями.

«Надёжная модель, отдам за 51 999. Плиткорез за свои деньги топ <...>. Супруга подарила на 23 февраля новую модель, заберите этот, душа болит», — цитирует одно из объявлений «Москва 24».

Избавляются также от посуды, канцелярии и бесполезных, по мнению получателей, презентов. Например, кружка с именной надписью «С Днём защитника Отечества, Михаил» ушла в продажу за 180 рублей, а универсальный офисный набор — за тысячу. Женщины тоже выставляют подарки, которые не пришлись по вкусу мужьям.

