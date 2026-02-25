Больше детей — ниже ставка? Мишустин поддержал идею новой модели семейной ипотеки

Ставки по семейной ипотеке могут стать дифференцированными — в зависимости от количества детей в семье. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

По его словам, правительство совместно с комиссиями Госсовета рассматривает разные варианты модернизации программы.

«Правительство вместе с комиссиями именно Госсовета прорабатывает самые различные варианты по модернизации условий программы, в том числе с использованием дифференцированных ставок в зависимости от количества детей. <…> Ипотека дело не быстрое, и мы обязательно еще посоветуемся с тем, как это будет получаться. Но в целом я поддерживаю этот подход», — отметил он.

Таким образом, одним из критериев для определения ставки может стать число детей в семье. Окончательное решение по механизму пока не принято — параметры продолжают обсуждаться.

Программа семейной ипотеки действует в России несколько лет и предполагает льготную ставку для семей с детьми. На фоне роста рыночных ставок и изменений в строительной отрасли власти обсуждают корректировку условий, чтобы сохранить доступность жилья и одновременно сделать поддержку более адресной. Идея дифференциации ставок по количеству детей рассматривается как один из инструментов усиления демографической политики.

Ранее сообщалось, что треть семей в России хотят погасить ипотеку к совершеннолетию ребёнка. 15% респондентов считают досрочное погашение ипотеки безусловным приоритетом и стремятся закрыть кредит как можно быстрее. Ещё 20% придерживаются гибкой стратегии — вносят средства по мере возможности