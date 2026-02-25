Владимир Путин
25 февраля, 11:12

Окружение Зеленского давит на него, чтобы сорвать референдум о мире с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

На главу киевского режима Владимира Зеленского оказывают давление с целью сорвать проведение референдума по вопросу территориальных компромиссов с Россией. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

По информации СМИ, окружение экс-комика пытается не допустить голосования, опасаясь непредсказуемого выбора граждан. Около 50 неправительственных организаций призвали Зеленского «ни при каких обстоятельствах не допускать проведения референдума о потенциальных территориальных уступках».

Голосование якобы противоречит конституции, хотя основной закон как раз предписывает утверждать изменение границ именно на всенародном голосовании. Настоящая причина, как отмечается, — страх, что исход референдума пойдёт вразрез с планами властей.

Зеленский признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
Зеленский признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 года

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По данным СМИ, команда Дональда Трампа настойчиво склоняет его к такому решению.

Александра Мышляева
