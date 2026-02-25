Мишустин: Коммунальные платежи не должны превышать 22% дохода

Размер коммунальных платежей не должен превышать 22% от совокупного дохода семьи. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая 25 февраля с ежегодным отчётом правительства в Государственной думе.

Отвечая на вопросы депутатов, глава кабмина напомнил о действующем ограничении для социально незащищённых граждан.

"Для поддержки социально незащищенных групп граждан ограничили мы размер уплаты коммунальных платежей. Вы помните прекрасно, цифра 22% от доходов семей", — сказал Мишустин.

Порог в 22% используется как ориентир при предоставлении субсидий на оплату ЖКХ: если расходы семьи на коммунальные услуги превышают эту долю от дохода, граждане могут претендовать на компенсацию. Конкретные условия и порядок расчёта устанавливаются региональными властями, но базовый федеральный критерий остаётся неизменным.

Напомним, что в России с 1 марта произойдёт важное изменение в порядке оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства. Теперь платежи принимаются на пять дней позже — 15-го числа каждого месяца. В то же время россиян предупредили о новой волне мошенничества: людям массово приходят СМС о якобы «возврате средств за отопление» или «перерасчёте» в зимний сезон. На деле это ловушка, которая ведёт на фишинговые страницы и может закончиться кражей денег или доступом к аккаунтам.