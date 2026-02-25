На «Госуслугах» появилось почти 70 жизненных ситуаций

Современные технологии позволяют ускорить многие процессы и избавить граждан от сбора кипы справок. О развитии цифровых сервисов на портале «Госуслуги» рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчётом в Госдуме.

«В прошлом году на «Госуслугах» добавилось 36 новых комплексных решений для жизненных ситуаций. А всего на портале их уже почти 70», — заявил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что теперь россиянам доступна подача документов при поступлении в колледж, оформление услуг при планировании и рождении ребёнка, а также получение налоговых вычетов — и все это с минимальными временными затратами и без необходимости личного посещения инстанций.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июня разработать мобильное приложение для информирования семей о мерах господдержки. Инструмент появится на базе портала «Госуслуги» — в нём запустят специальный раздел «Госуслуги. Семья». Через него родители смогут оперативно узнавать о положенных выплатах и льготах, а также пользоваться сервисом с мобильных устройств.