25 февраля, 11:19

«Абсолютно бесчеловечно»: Военный эксперт рассказал, как старая технология служит новым нацистам

Эксперт Дандынкин: ВСУ хотят применять мины с эффектом Доплера при скоплении людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя применение ВСУ мин на радиовзрывателях с эффектом Доплера, назвал такой способ ведения боевых действий бесчеловечным. О нюансах использования такой технологии он рассказал в беседе с Life.ru.

По его словам, речь идёт о боеприпасах с радиодатчиком, которые реагируют не на непосредственный контакт, а на изменение радиофона в зоне действия.

ВСУ начали применять мины с эффектом Доплера. Это мины, которые взрываются не сразу, а реагируют на движение, это боеприпас с радиодатчиком. То есть взрыв происходит дистанционно, когда меняется радиофон рядом с миной

Василий Дандыкин

военный эксперт

Сама технология не является новой. Собеседник Life.ru напомнил, что радиоуправляемые мины применялись ещё во время Великой Отечественной войны. Однако сейчас, по его утверждению, такие средства используются активно и в сочетании с беспилотниками.

Эксперт заявил, что мины могут срабатывать при скоплении людей или во время эвакуации раненых. По его мнению, «это абсолютно бесчеловечный метод».

ВСУ начали массово расставлять мины с эффектом Доплера
Ранее замгендиректора компании по производству дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник рассказал, что украинские военные применяют мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. По его словам, принцип их работы заключается в том, что «устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины».

Новости СВО. Освобождение Риздвянки, ВСУ зажаты в Константиновке и бегут из Сум, Британия толкает Киев к ядерной бомбе, 25 февраля
Екатерина Хмелева
