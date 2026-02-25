Новости СВО. Освобождение Риздвянки, ВСУ зажаты в Константиновке и бегут из Сум, Британия толкает Киев к ядерной бомбе, 25 февраля Оглавление Курская область, 25 февраля Запорожская область, 25 февраля Донецкая Народная Республика, 25 февраля Атомный шантаж: Британия и Франция готовят ядерную бомбу для Киева Tesla для депутата: Зеленский врёт про победу над коррупцией в Раде Армия России продвинулась в Запорожской области, киевский режим бросает свою группировку в ДНР, Европа решила вооружить Киев ядерной бомбой — дайджест Life.ru. 24 февраля, 21:07 Армия России наступает в ДНР и Запорожской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 25 февраля

Российские войска атаковали позиции ВСУ вблизи Курской области. Артиллеристы и дроноводы «Севера» ударили по противнику у Рыжевки и Искрисковщины. ВС РФ продолжают наступать в Сумской области. Продвижение есть в Глуховском, Краснопольском и Сумском районах. Это вынуждает украинские власти проводить эвакуацию из населённых пунктов, близких к Сумам.

За сутки на этом направлении уничтожены гаубица «Богдана-Б», бронемашины, внедорожники, станция РЭБ, пункты управления БПЛА, а также склады. Кроме того, ликвидировано свыше 120 вэсэушников.

Запорожская область, 25 февраля

Армия России освободила в Запорожской области село Риздвянка. Населённый пункт находится северо-западнее Гуляйполя. Совсем здесь пытались наступать украинские формирования. Военный корреспондент Александр Коц предполагает, что дальше ВС РФ будут продвигаться в сторону Любицкого.

— Дальнейшее движение группировки в сторону Любицкого позволит перерезать трассу, соединяющую Орехов с Новониколаевкой. Кроме того, на этом участке фронта противник активно контратакует, пытаясь ударить в стык между границами Днепропетровской и Запорожской областей. Атаки идут в основном в районе Терноватого. Тем не менее приграничье остаётся под контролем российских войск, — пишет Коц.

Карта СВО на 25 февраля 2026 года. ВС РФ освободили в Запорожской области село Риздвянка. Фото © divgen.ru

Донецкая Народная Республика, 25 февраля

В Донецкой Народной Республике российские войска продолжают бои за Константиновку. Штурмовики продвигаются в городской застройке.

— Идут бои в самом городе: там продолжается зачистка района ж/д вокзала с продвижением к центру города. Штурмовые группы помимо южных окраин заходят уже с запада от освобождённого села Бересток и с востока в район улицы Минской давят от Новодмитровки. Северо-восточнее Константиновки — от Миньковки и Приволья, которые бойцы Добровольческого корпуса МО РФ освободили накануне, — идёт давление дальше, на Голубовку, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили личный состав и технику подразделений ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

По его данным, от ВСУ зачищена Никифоровка. Таким образом, наши войска стали ближе к Славянску. На этом же направлении флаг России поднят над Липовкой. Военный корреспондент Тимофей Ермаков отмечает, что главной задачей для ВС РФ на этом участке является выход к Рай-Александровке.

Атомный шантаж: Британия и Франция готовят ядерную бомбу для Киева

Служба внешней разведки России выяснила, что Франция и Великобритания хотят вооружить Украину ядерным оружием. В Москве уже отреагировали на это и обозначили цели.

— В зону риска будут неминуемо втянуты и народы Великобритании и Франции, ведь в Лондоне и в Париже не могут не знать, что в соответствии с ядерной доктриной РФ агрессия со стороны неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как их совместное нападение, — заявили в Совете Федерации.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что если у Киева появится ядерное оружие, то оно будет применено. Авторы канала «Рыбарь» отмечают, что шаг передачи показывает деградацию европейских элит.

— Публичные элиты Британии, Франции и других стран ЕС деградировали настолько, что не способны осознавать, к чему такой шаг приведёт. И искренне полагают, что все издержки будет нести их прокси в лице т.н. Украины, а ядерные удары по Европе невозможны, потому что невозможны, — говорится в публикации «Рыбаря».

Tesla для депутата: Зеленский врёт про победу над коррупцией в Раде

Владимир Зеленский утверждает, что на Украине коррупции меньше, чем в Европе. При этом в стране продолжается расследование против приближённых к украинскому диктатору.

— Это ложь, что на Украине коррупции больше, чем в других европейских государствах. Есть, но она есть и в каждой стране Европы. Хочется, чтобы мы признавали наши слабые места, но при этом не теряли достоинства и не говорили, что у нас есть, а у других нет. То, что мы с ней боремся, я считаю, что мы молодцы, — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский рассказал о состоянии коррупции на Украине. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Juergen Nowak

Очередной коррупционный скандал затронул депутата Киевского горсовета. Ольга Чайка приобрела за неизвестные средства автомобиль Tesla. Машина оказалась не задекларирована. Парламентарием уже заинтересовались в Национальном агентстве по предотвращению коррупции.

Авторы Даниил Черных