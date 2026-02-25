В Липецке «сменили» мэра Ченцова на поляка из рекламы урологической клиники
Ченцов (слева) и мужчина из польской рекламы (справа). Обложка © Telegram / Роман Ченцов; kcmclinic.com
В Липецке новым главой города сделали мужчину из рекламы польской урологической клиники, после того как с поста мэра ушёл Роман Ченцов, у которого прокуратура обнаружила недвижимость на 100 миллионов рублей. На сайте липецкой администрации появилось фото белозубого улыбающегося мужчины, под которым стояла подпись «глава города».
Реклама центра в Польше. Фото © kcmclinic.com
Однако этот радостный пенсионер фигурирует на сайте KCM Clinic из польской Вроцлавы. Мужчина рекламирует безболезненные урологические процедуры и предлагает на них скидку. Наши коллеги из Mash связались с пресс-службой мэрии Липецка, чтобы выяснить, как красавчик из рекламы получил пост в российской глубинке. В администрации пояснили, что это вина айтишника, который убрал фото Ченцова и поставил на его место «подходящую по смыслу картинку, нашедшуюся на просторах Интернета». Сейчас с сайта Липецка изображение поляка исчезло.
Напомним, глава Липецка Роман Ченцов объявил об отставке после того, как прокуратура заинтересовалась его недвижимостью. Стоимость активов чиновника и его семьи оценивается примерно в 100 миллионов рублей, что серьёзно расходится с официальными доходами. Сам Ченцов обвинения в коррупции отвергает.
