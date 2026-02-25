Милонов предостерёг «россиянок-идиоток» от браков с турками из-за «рахат-лукума» в сериалах

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выступил с резкой критикой в адрес россиянок, которые выбирают в мужья иностранцев, в частности граждан Турции. По мнению парламентария, «нормальная девушка» из РФ должна хотеть выйти замуж за русского парня. Тех же, кто стремится за границу, он охарактеризовал крайне нелестно.

«Те женщины, которые хотят выйти замуж за турок, — это не лучшая часть нашего женского общества. Возможно, это люди с какими-то проблемами, злоупотреблениями», — заявил депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Причину частых браков россиянок с турками Милонов видит в пагубном влиянии массовой культуры. По его словам, девушки становятся жертвами «белиберды, которая килограммами показывается по телевидению».

«Эта бездарная размазня под названием «турецкие сериалы»... Извините меня, какая-нибудь идиотка посмотрит этот сериал, подумает: как там хорошо, какие там заботливые турецкие мужчины, какая Османская империя симпатичная», — возмутился политик.

Виталий Милонов жёстко высказался о тех, кто поддаётся турецкой пропаганде. По его словам, в сериалах не показывают правду о зверствах османов, и россиянам стоит помнить историю и не поддаваться на «рахат-лукумную» картинку. Парламентарий заметил, что османы людям животы вспарывали и беременных женщин убивали. Он призвал нормальных людей, живущих в России, помнить, что мы с Турцией воевали семь раз. «И это были славные битвы», — резюмировал Милонов, добавив, что, хоть люди и имеют право «быть дурачками», наказания за это не предусмотрено.

Напомним, в 2025 году россиянки оказались на пятой строчке в рейтинге иностранных невест, вступивших в брак с гражданами Турции. По данным Турецкого статистического института, за год 1630 гражданок РФ стали жёнами турок — это 5,7% от всех браков с участием иностранок. Для сравнения, в 2024-м таких союзов было больше двух тысяч, а в 2023-м — свыше 2,4 тысячи.