25 февраля, 12:28

Скитающуюся по Паттайе стриптизёршу с когтями Росомахи из «Дома-2» отправили лечиться

Российские волонтёры в Паттайе отвезли в клинику потерявшую память экс-участницу «Дома-2» и «Минуты славы» Юлию Реутову. Об этом у себя в соцсетях сообщил волонтёр Нурлан Багиров, первым заметивший её в Таиланде.

Родители Реутовой прилетели в Таиланд на прошлой неделе. Багиров рассказывал, что она узнала мать, но вела себя неадекватно и отказалась покидать палатку на пляже, где жила с курицей и котом. Из-за отсутствия документов подготовка разрешения на принудительную госпитализацию заняла время.

«Только вчера согласовали её госпитализировать», — написал Багиров в соцсети.

По его словам, лечение и обследование могут занять до двух недель.

Ранее Life.ru рассказывал, что бывшую участницу телепроекта «Дом-2» Юлию Реутову нашли в беспамятстве блуждающей по Паттайе. 32-летняя девушка совсем перестала следить за гигиеной и отрастила огромные ногти на ногах. Также она перенесла серьёзную травму головы.

