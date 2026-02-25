Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 12:44

Мишустин предложил дать ФАС право ограничивать тарифы ЖКХ в регионах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Deman

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал ускорить принятие законопроекта, который расширяет полномочия Федеральной антимонопольной службы и позволяет ей самостоятельно ограничивать тарифы ЖКХ в регионах.

По словам главы правительства, кабмин предлагает дать ФАС право устанавливать предельные тарифы в ситуации, когда регион дважды не исполнил предписания антимонопольной службы. Он отметил, что соответствующие предложения уже внесены в Госдуму.

Пентхаусы на миллиард, а платить нечем: Киркоров задолжал космическую сумму за ЖКХ
Пентхаусы на миллиард, а платить нечем: Киркоров задолжал космическую сумму за ЖКХ

Также, как сообщил Мишустин, обсуждается мера о дисквалификации руководителей региональных органов регулирования — в случаях системных нарушений.

Премьер подчеркнул, что законопроект уже принят в первом чтении. Обращаясь к председателю Госдумы Вячеславу Володину, он попросил ускорить дальнейшее прохождение документа. При этом Мишустин добавил, что обсуждение дополнительных мер необходимо вести совместно с регионами.

Почему приходят космические счета ЖКХ при старых тарифах – ищем «невидимые» строки
Почему приходят космические счета ЖКХ при старых тарифах – ищем «невидимые» строки

Тема тарифов ЖКХ и контроля их формирования регулярно поднимается на федеральном уровне. Ранее Мишустин на встрече с руководителем ФАС Максимом Шаскольским говорил, что службе важно обеспечить постоянный контроль за порядком формирования цен, включая социально значимые товары. Власти при этом обсуждают механизмы усиления ответственности региональных регуляторов и повышения прозрачности тарифных решений.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • ЖКХ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar