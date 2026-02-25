Названы самые тяжёлые осложнения гонконгского гриппа, затрагивающие сердце, мозг и лёгкие

Гонконгский грипп (штамм H3N2) — не та инфекция, которую можно перенести на ногах. Терапевт Александр Лаврищев в беседе с «Лентой.ру» предупредил: вирус способен давать тяжёлые осложнения, затрагивающие сердце, мозг и лёгкие. Игнорирование симптомов может стоить здоровья или даже жизни. Первое опасное последствие — миокардит.

«Вирус гриппа типа А может проникать напрямую в клетки сердца и запускать воспалительный процесс путём их повреждения», — объяснил врач.

Симптомы: одышка, перебои в сердцебиении, боли в груди, отёки ног. Без лечения риск аритмии, сердечной недостаточности и внезапной остановки сердца возрастает в разы. Второе осложнение — менингит, когда вирус поражает центральную нервную систему.

Третье — пневмония с высокой температурой, кашлем с кровянистой мокротой и одышкой. Врач советует не заниматься самолечением: при ухудшении состояния после гриппа нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

А ранее Роспотребнадзор предрёк весеннюю волну свиного гриппа и ОРВИ. По данным ведомства, штаммы свиного гриппа и ОРВИ распространяются медленнее, однако сохраняют эпидемиологический потенциал.