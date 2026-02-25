Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 13:49

Дегтярёв подвёл итоги участия россиян в Олимпиаде: Все обнимались с нашими

Дегтярёв: Участвовать в Олимпиаде надо, несмотря ни на что

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в интервью Life.ru подвёл итоги участия российских спортсменов в Олимпийских играх. По его словам, несмотря на сложную политическую обстановку, выступать необходимо.

Дегтярёв рассказал об атмосфере на Олимпиаде и отношении к россиянам. Видео © Life.ru

«Главный вывод — ездить надо, участвовать надо, показывать результаты и нарабатывать практику. Там очень хорошая атмосфера в зале: все обнимались и фотографировались с нашими», — отметил Дегтярёв.

«Нейтралитет — это давление»: Дегтярёв — о «спарринге» с МОК, смене флага и Милане-2026
«Нейтралитет — это давление»: Дегтярёв — о «спарринге» с МОК, смене флага и Милане-2026

Ранее Life.ru писал, что организаторы международных соревнований постепенно начинают «оттаивать» по отношению к россиянам. Российским тхэквондистам разрешили выступать с флагом и гимном. Юных пловцов тоже допустили к соревнованиям с национальной символикой. Генассамблея Международного паралимпийского комитета голосует за полное восстановление ПКР. Президент РФ Владимир Путин назвал это «нашей общей победой».

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Олимпиада в Милане
  • Михаил Дегтярев
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar