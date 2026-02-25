Дегтярёв подвёл итоги участия россиян в Олимпиаде: Все обнимались с нашими

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в интервью Life.ru подвёл итоги участия российских спортсменов в Олимпийских играх. По его словам, несмотря на сложную политическую обстановку, выступать необходимо.

Дегтярёв рассказал об атмосфере на Олимпиаде и отношении к россиянам. Видео © Life.ru

«Главный вывод — ездить надо, участвовать надо, показывать результаты и нарабатывать практику. Там очень хорошая атмосфера в зале: все обнимались и фотографировались с нашими», — отметил Дегтярёв.

Ранее Life.ru писал, что организаторы международных соревнований постепенно начинают «оттаивать» по отношению к россиянам. Российским тхэквондистам разрешили выступать с флагом и гимном. Юных пловцов тоже допустили к соревнованиям с национальной символикой. Генассамблея Международного паралимпийского комитета голосует за полное восстановление ПКР. Президент РФ Владимир Путин назвал это «нашей общей победой».