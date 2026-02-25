В РФ придумали, как предотвратить столкновения самолётов с птицами и сэкономить авиакомпаниям $1 млрд

В России создали специальный комплекс, который помогает предотвратить столкновение самолётов с птицами. Систему уже успешно протестировали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Создателем новинки стала компания «Ростех».

«Ежегодно в мире фиксируется около 5,4 тысячи столкновений воздушных судов с птицами. Совокупный ущерб авиакомпаний при этом достигает 1 миллиард долларов... Для предотвращения подобных происшествий создаются системы орнитологической безопасности. Одна из них — автоматизированный комплекс ОРНИ нашего холдинга «Росэл», — пояснили в компании.

Созданный комплекс способен отслеживать полёты около сотни птиц в радиусе 10 километров. Все датчики напрямую связаны со средствами отпугивания пернатых в аэропорту, сигнал поступает моментально и автоматически. Вся информация об опасности выводится на специальные экраны в режиме реального времени. Техника работает круглосуточно и может выполнять свои функции при любой погоде, при этом никак не нарушая функционирование радиоэлектронных средств аэропортов.

