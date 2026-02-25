На руках человека может обитать более десяти миллионов бактерий, что делает их идеальным переносчиком заболеваний, предупредила врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. В беседе с Пятым каналом она перечислила основные «болезни немытых рук» и ситуации, когда гигиена критически важна.

Названы главные «болезни немытых рук». Видео © Пятый канал

Лидируют кишечные инфекции — дизентерия, сальмонеллёз, ротавирус. Они попадают в организм с пищей, которую берут немытыми руками. Также контактным путём передаются респираторные вирусы: достаточно чихнуть в ладонь, а затем дотронуться до поручня — следующий пассажир, коснувшись лица, может заразиться. Яйца глистов с шерсти животных, почвы или немытых овощей легко переносятся в рот.

Кроме того, грязные руки провоцируют конъюнктивиты, стоматиты, герпес, а также кожные инфекции — стафилококк и грибок. Эксперт подчеркнула, что мыть руки необходимо после улицы, общественных мест, туалета, смены подгузников, контакта с животными, уборки, а также до и после ухода за больными. Важно делать это не менее 20 секунд, тщательно промывая каждый палец и промежутки между ними.