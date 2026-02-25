Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:09

Гигиена критически важна! Названы главные «болезни немытых рук»

Грязные руки повышают риски возникновения гепатита и коронавируса, предупредила врач

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

На руках человека может обитать более десяти миллионов бактерий, что делает их идеальным переносчиком заболеваний, предупредила врач-эндокринолог, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. В беседе с Пятым каналом она перечислила основные «болезни немытых рук» и ситуации, когда гигиена критически важна.

Названы главные «болезни немытых рук». Видео © Пятый канал

Лидируют кишечные инфекции — дизентерия, сальмонеллёз, ротавирус. Они попадают в организм с пищей, которую берут немытыми руками. Также контактным путём передаются респираторные вирусы: достаточно чихнуть в ладонь, а затем дотронуться до поручня — следующий пассажир, коснувшись лица, может заразиться. Яйца глистов с шерсти животных, почвы или немытых овощей легко переносятся в рот.

Кроме того, грязные руки провоцируют конъюнктивиты, стоматиты, герпес, а также кожные инфекции — стафилококк и грибок. Эксперт подчеркнула, что мыть руки необходимо после улицы, общественных мест, туалета, смены подгузников, контакта с животными, уборки, а также до и после ухода за больными. Важно делать это не менее 20 секунд, тщательно промывая каждый палец и промежутки между ними.

Названы недуги, при которых опасно есть фрукты и овощи с кожурой
Названы недуги, при которых опасно есть фрукты и овощи с кожурой

Ранее врач назвал симптомы свиного гриппа, который может убить человека за сутки. Кроме того, эксперт разоблачила 5 мифов об ожирении, в которые пора перестать верить.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar