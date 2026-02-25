Водитель-живодёр до смерти забил кота в кабине грузовика в Заинске

В городе Заинск в Татарстане очевидцы засняли, как водитель одного из грузовиков жестоко избивает кота у себя в кабине. Кадрами зверства делится Mash Iptash. Всё происходит на территории местного сахарного завода. По словам авторов ролика, шофёр не первый раз издевается над кошками.

Водитель в Татарстане избил кота. Видео © Telegram / Mash Iptash

В кадре водитель сначала наотмашь бьёт питомца руками, затем пытается его придушить, с силой трясёт. А в финале пыток живодёр берёт металлический инструмент и начинает лупить им по голове животного. После издевательств мужчина поднял кота — на последнем видна кровь, он не шевелится. По словам автора видео, кошка скончалась.

Ранее в Москве спасатели экстренно выехали на вызов — в стиральной машине застрял кот. Вечером хозяйка квартиры не заметила питомца, залезшего в барабан, и запустила стирку. Когда она услышала истошный крик животного, то было поздно — машинка уже работала. Женщина выключила её, но не могла открыть дверцу и вызвала спасателей.