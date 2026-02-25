Без денег и верхней одежды: Двое сирот сбежали из интерната на Кубани

В городе Кропоткин Краснодарского края из интерната ушли двое подростков — 16-летний Сергей и 17-летний Владислав. Об этом сообщает региональный ресурс Kub Mash.

По предварительным данным, ребята покинули учреждение без верхней одежды, денег и телефонов. Предполагается, что они могут находиться в Краснодаре или на территории Тихорецкого района.

Приметы:

Сергей — рост 180–185 см, был одет во всё чёрное.

Владислав — рост 165–175 см, на нём горчичная толстовка.

К поискам подключились волонтёры Национального центра помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростков, просят незамедлительно обратиться по телефону 112.