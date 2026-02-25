Судимая бизнесвумен открыла подпольный рехаб в Барнауле и «‎лечила» наркоманов психотропами

В Барнауле полицейские задержали семерых подозреваемых в организации подпольного реабилитационного центра, где пациентам вместо лечения продавали психотропные вещества. Препараты приобретали в аптеках по поддельным рецептам, сообщили в пресс-службе МВД.

В Барнауле накрыли подпольный рехаб. Видео © VK / МВД Медиа

Нелегальную клинику открыла 44-летняя ранее судимая жительница города. С ноября 2025 года бизнесвумен арендовала помещение в центре Барнаула и предлагала услуги по выводу из запоя и кодированию без лицензии на медицинскую деятельность.

Организатор наняла шестерых помощников. Только одна из них имела медицинское образование и параллельно работала медсестрой в госбольнице. У каждого из работников рехаба была своя роль: одни искали пациентов, другие подделывали рецепты и печати, третьи делали инъекции. Также практиковалась продажа препаратов «из рук в руки».

Клинику рекламировали в интернете и соцсетях. Ежедневная прибыль составляла до 150 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте сильнодействующих веществ, сбыте наркотиков и подделке документов. Фигуранты остаются под подпиской о невыезде

Ранее нарколог рассказала Life.ru, что в России полно нелегальных рехабов, которые не лечат наркозависимых, а лишь ломают им психику. По её словам, там нередко применяются насильственные методы, а в процессе «лечения» пациенты приобретают посттравматические расстройства.