Позорься до конца: Гераскевич потребовал отставки главы МОК и зачем-то оскорбил Зимбабве
Обложка © ТАСС / АР
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, дисквалифицированный на Олимпийских играх в Италии, призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри покинуть свой пост. Об этом он заявил в эфире «Суспільне Студія». По словам спортсмена, он верит в олимпийское движение, но не в руководство МОК.
«Похоже, что госпожа Ковентри забрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем», — сказал Гераскевич.
Он считает, что глава МОК абсолютно провалила Олимпийские игры, а скандал, созданный комитетом, отвлёк внимание от спортсменов и повлиял на ценность олимпийского движения.
«Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать для неё последней на этом посту», — добавил 27-летний спортсмен.
Напомним, Владислав Гераскевич устроил скандал на Олимпиаде в Милане, приклеив к себе на шлем фотографии погибших украинских спортсменов. В МОК ему заявили, что это противоречит правилам ОИ и предупредили, что не допустят до соревнований в такой экипировке. Несмотря на то, что Кирсти Ковентри попыталась с ним договориться, спортсмен пошёл на принцип и был дисквалифицирован. Он попробовал оспорить решение в суде, но не преуспел. Занятно, что Гераскевич обвиняет МОК в скандале, который сам намеренно спровоцировал, говорит об олимпийских принципах, хотя сознательно отказался от спорта в пользу политических высказываний, и при этом называет Ковентри диктатором, но не видит ничего плохого в получении ордена Свободы от Владимира Зеленского.
