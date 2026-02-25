Позорься до конца: Гераскевич потребовал отставки главы МОК и зачем-то оскорбил Зимбабве

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, дисквалифицированный на Олимпийских играх в Италии, призвал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри покинуть свой пост. Об этом он заявил в эфире «Суспільне Студія». По словам спортсмена, он верит в олимпийское движение, но не в руководство МОК.

«Похоже, что госпожа Ковентри забрала с собой из Зимбабве диктатуру, которую пытается привезти в МОК. К сожалению, эта диктатура убивает олимпийское движение, она вредит всем», — сказал Гераскевич.

Он считает, что глава МОК абсолютно провалила Олимпийские игры, а скандал, созданный комитетом, отвлёк внимание от спортсменов и повлиял на ценность олимпийского движения.

«Речь Ковентри на церемонии закрытия Олимпийских игр должна стать для неё последней на этом посту», — добавил 27-летний спортсмен.