Гоблин осудил журналистов за статьи о «мачофикации» Галкина*

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под интернет-псевдонимом Гоблин, раскритиковал публикации в СМИ о новом образе комика Максима Галкина*. Своё мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Пучков с иронией отметил, что ему «очень интересно» читать материалы о том, как Галкин* «постригся и подкачался». По его словам, подобные публикации выглядят как «осознанная продуманная реклама» и вызывают у него «чувство омерзения».

Он также предположил, что такие статьи могут вызывать у части аудитории ностальгию по выступлениям юмориста и формировать желание увидеть его возвращение в Россию.

В конце января Галкин* начал публиковать в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии в новом образе — без очков, с щетиной и с акцентом на спортивную форму. Подписчики юмориста обсуждают резкую трансформацию и строят догадки о причинах перемен, а некоторые даже подозревают его в измене супруге Алле Пугачёвой.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов