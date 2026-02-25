Гоблин осудил журналистов за статьи о «мачофикации» Галкина*
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /goblin_oper / maxgalkinru
Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под интернет-псевдонимом Гоблин, раскритиковал публикации в СМИ о новом образе комика Максима Галкина*. Своё мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
Пучков с иронией отметил, что ему «очень интересно» читать материалы о том, как Галкин* «постригся и подкачался». По его словам, подобные публикации выглядят как «осознанная продуманная реклама» и вызывают у него «чувство омерзения».
Он также предположил, что такие статьи могут вызывать у части аудитории ностальгию по выступлениям юмориста и формировать желание увидеть его возвращение в Россию.
В конце января Галкин* начал публиковать в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии в новом образе — без очков, с щетиной и с акцентом на спортивную форму. Подписчики юмориста обсуждают резкую трансформацию и строят догадки о причинах перемен, а некоторые даже подозревают его в измене супруге Алле Пугачёвой.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
