Сабуров дал первый концерт после выдворения из России и ввернул шутку про «уголовника»

Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, дал свой первый концерт после скандала. Выступление стендапера прошло на Пхукете в зале Royal Phuket City Hotel, вмещающем 2000 человек, и, по сообщениям очевидцев, зал был полон.

Стоимость билетов доходила до 20 тысяч рублей. Своё возвращение на сцену Сабуров начал с самоиронии. Съёмка на концерте была запрещена, но, по словам очевидцев, публика осталась довольна.

«Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. Я что – Дракула? Отныне у меня будут суперпатриотические выступления. Я хочу настолько патриотические выступления, чтобы на моём фоне говорили: «А вот Соловьёв не иноагент?» — цитирует комика Telegram-канал «База».

Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» также поделилась впечатлениями от первого концерта комика Нурлана Сабурова. Юморист, как отмечает Собчак, упомянул её добрым словом, но не без иронии.

«Респект Собчак за защиту, но скажу честно: не надо, а то запретят въезд на 500 лет, концерты придётся давать на пятом кольце Сатурна», — процитировала комика Ксения.