Путин парировал слова о суровых условиях в России фразой «Зато какие люди»

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова главы «Курчатовского института» Михаила Ковальчука о сложных географических условиях и недостатке людей для освоения территорий. Он напомнил главе государства о задаче создания пространственно связанной страны, отметив, что естественным путём освоить такие просторы трудно из-за малочисленности населения и суровой природы.

«Зато какие люди!» — с улыбкой ответил президент Ковальчуку на выставке передовых разработок в ходе Форума будущих технологий.

В ходе беседы Ковальчук также поделился с Путиным необычной идеей охлаждения реактора на Луне — по принципу казино в Лас-Вегасе.

Напомним, президент примет участие в форуме, который в этом году посвящён развитию биоэкономики и внедрению биотехнологий в разные сферы. Ожидается, что глава государства осмотрит выставку инновационных разработок, выступит на пленарном заседании и проведёт отдельную встречу с учёными.