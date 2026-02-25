Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:43

Путин парировал слова о суровых условиях в России фразой «Зато какие люди»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова главы «Курчатовского института» Михаила Ковальчука о сложных географических условиях и недостатке людей для освоения территорий. Он напомнил главе государства о задаче создания пространственно связанной страны, отметив, что естественным путём освоить такие просторы трудно из-за малочисленности населения и суровой природы.

«Зато какие люди!» — с улыбкой ответил президент Ковальчуку на выставке передовых разработок в ходе Форума будущих технологий.

В ходе беседы Ковальчук также поделился с Путиным необычной идеей охлаждения реактора на Луне — по принципу казино в Лас-Вегасе.

Путин заявил о транспортной революции в России и мире на фоне новых технологий
Путин заявил о транспортной революции в России и мире на фоне новых технологий

Напомним, президент примет участие в форуме, который в этом году посвящён развитию биоэкономики и внедрению биотехнологий в разные сферы. Ожидается, что глава государства осмотрит выставку инновационных разработок, выступит на пленарном заседании и проведёт отдельную встречу с учёными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar