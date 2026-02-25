Владимир Путин
25 февраля, 15:11

Хуснуллин предложил способ строить в России дешёвое жильё

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamrad71

В России может появиться более дешёвое жильё благодаря развитию домокомплектов. Об этом в разговоре с журналистами рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Нам, конечно, нужно с целью увеличения доступности жилья научиться технологически строить более дешёвое жильё — это домокомплекты. И при наличии финансирования мы настроены помогать, в том числе и производителям домокомплектов, включая деревянное домостроение», сообщил он.

Он также отметил, что для поддержания высокого темпа индивидуального строительства необходимо развивать градостроительный потенциал: вовлекать земельные участки и готовить документацию. Кроме того, важно обеспечить коммунальную инфраструктуру, включая льготное подключение к электричеству.

Накануне сенатор Евгения Уваркина спрогнозировала стагнацию цен на вторичное жильё в 2026 году. По её словам, рост возможен лишь при снижении ключевой ставки до 11–14% к концу года, тогда цены могут прибавить 7–10%. Пока же рынок ждут затишье и скидки как главный инструмент продаж.

Юрий Лысенко
