Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 15:24

В Чувашии ввели режим ЧС из-за атаки украинских беспилотников 18 февраля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования ввели в Чебоксарах и Чебоксарском округе после атаки беспилотников 18 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях ликвидации последствий ситуации, возникшей в результате взрывов взрывоопасных предметов после атак беспилотных воздушных судов, <…> постановляю признать сложившуюся на территории Чебоксарского <…> округа, городского округа город Чебоксары <…> обстановку чрезвычайной ситуацией и отнести её к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — следует из указа за подписью главы республики Олега Николаева.

Региональный уровень реагирования установлен с 25 февраля и будет действовать до особого распоряжения. Кабмину Чувашии поручено оказать помощь пострадавшим и выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий.

Дроны ВСУ полностью разрушили медпункт и ранили женщину в Брянской области
Дроны ВСУ полностью разрушили медпункт и ранили женщину в Брянской области

Напомним, 18 февраля украинские беспилотники атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным властей, пострадали квартиры, ранения получил один человек. Для оценки ущерба созданы специальные комиссии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar