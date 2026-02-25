В Чувашии ввели режим ЧС из-за атаки украинских беспилотников 18 февраля

Режим чрезвычайной ситуации с региональным уровнем реагирования ввели в Чебоксарах и Чебоксарском округе после атаки беспилотников 18 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях ликвидации последствий ситуации, возникшей в результате взрывов взрывоопасных предметов после атак беспилотных воздушных судов, <…> постановляю признать сложившуюся на территории Чебоксарского <…> округа, городского округа город Чебоксары <…> обстановку чрезвычайной ситуацией и отнести её к чрезвычайной ситуации межмуниципального характера», — следует из указа за подписью главы республики Олега Николаева.

Региональный уровень реагирования установлен с 25 февраля и будет действовать до особого распоряжения. Кабмину Чувашии поручено оказать помощь пострадавшим и выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий.

Напомним, 18 февраля украинские беспилотники атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным властей, пострадали квартиры, ранения получил один человек. Для оценки ущерба созданы специальные комиссии.