Дроны ВСУ полностью разрушили медпункт и ранили женщину в Брянской области
Обложка © ChatGPT / Life.ru
В Брянской области беспилотники атаковали фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших в результате удара по медпункту нет, но здание полностью разрушено, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате удара по фельдшерско-акушерскому пункту здание полностью уничтожено. Пострадавших нет», — пишет глава региона.
Также дроны атаковали село Истопки Климовского района. Тяжёлые ранения получила местная жительница, её доставили в больницу. В результате удара произошло возгорание жилого дома. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий.
Ранее в Белгородской области в Краснояружском районе мирный житель пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона по автомобилю. Ночью атаки продолжились. Силы ПВО отразили атаку 69 беспилотников по территории России.
