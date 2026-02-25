Дроны ВСУ полностью разрушили медпункт и ранили женщину в Брянской области

В Брянской области беспилотники атаковали фельдшерско-акушерский пункт в селе Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших в результате удара по медпункту нет, но здание полностью разрушено, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате удара по фельдшерско-акушерскому пункту здание полностью уничтожено. Пострадавших нет», — пишет глава региона.

Также дроны атаковали село Истопки Климовского района. Тяжёлые ранения получила местная жительница, её доставили в больницу. В результате удара произошло возгорание жилого дома. Экстренные службы продолжают работу на местах происшествий.