Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 06:37

Четыре человека погибли в огне после атаки ВСУ на завод под Смоленском

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В Смоленской области беспилотники атаковали промышленное предприятие по производству удобрений в Дорогобужском районе. После удара начался пожар, погибли четыре человека, пишет Mash.

По предварительным данным, среди жертв – трое спасателей. Ещё четверо пострадавших доставлены в областную больницу с тяжёлыми травмами. Всё произошло около 6:00 утра в Дорогобужском районе. На месте продолжают тушить пожар.

В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации БПЛА ВСУ
В Белгородской области мирный житель пострадал при детонации БПЛА ВСУ

За ночь силы ПВО отразили атаку 69 беспилотников по территории России, из них 14 — над Смоленской областью. Информация о последствиях уточняется.

Важнейшие новости об авариях, пожарах и других ЧП — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar