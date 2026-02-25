Четыре человека погибли в огне после атаки ВСУ на завод под Смоленском

В Смоленской области беспилотники атаковали промышленное предприятие по производству удобрений в Дорогобужском районе. После удара начался пожар, погибли четыре человека, пишет Mash.

По предварительным данным, среди жертв – трое спасателей. Ещё четверо пострадавших доставлены в областную больницу с тяжёлыми травмами. Всё произошло около 6:00 утра в Дорогобужском районе. На месте продолжают тушить пожар.

За ночь силы ПВО отразили атаку 69 беспилотников по территории России, из них 14 — над Смоленской областью. Информация о последствиях уточняется.