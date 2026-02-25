В США вспомнили, как самолёт РЭБ «уничтожил» истребитель F-22

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor стоимостью 150 миллионов долларов оказался уязвим перед более старым самолётом радиоэлектронной борьбы. Американское издание 19FortyFive обратилось к событиям 16-летней давности, чтобы проиллюстрировать этот тезис. Как напоминает обозреватель Харрисон Касс, в 2009 году на учениях в авиабазе Неллис палубный EA-18G Growler условно уничтожил новейший на тот момент истребитель пятого поколения F-22 Raptor.

По словам автора, пилот Growler использовал тактическое мастерство, маневрируя в «слепых зонах» более технологичного противника. Используя осведомлённость о геометрии боя, он сумел захватить F-22 ракетой AIM-120 AMRAAM, что стало имитацией уничтожения за пределами видимости.

Касс отмечает, что основные преимущества F-22 — скорость, малозаметность и дальность обнаружения. Однако эффективная работа систем РЭБ EA-18G способна нарушить функционирование датчиков «Раптора», лишив пилота актуальной информации. Growler, предназначенный для подавления вражеских радаров, доказал, что даже машина четвёртого поколения при правильной тактике способна создать смертельную угрозу для «невидимки».

Ранее американские эксперты признали превосходство российского Су-57 над западными конкурентами. По их мнению, истребитель пятого поколения входит в топ-5 мировых машин, но выгодно отличается авионикой (она серьёзнее, чем у F-22), вдвое большей дальностью полёта по сравнению с F-22 и F-35 и непревзойдённой манёвренностью, недоступной ни одному западному аналогу. В издании также отметили, что Су-57 прошёл гораздо более жёсткие испытания в реальных боевых условиях, чем другие самолёты этого поколения.