Российские беспилотные технологии в зоне специальной военной операции признаны качественно превосходящими украинские аналоги. Об этом сообщает американский телеканал CNN, отмечая, что разработки РФ вызывают настоящий страх у украинских военных.

«Из-за стремительного развития беспилотных технологий невозможно расслабиться ни на минуту», — говорится в публикации, подчёркивающей тотальное давление с воздуха.

Кроме того, телеканал указывает на острейшую проблему, с которой столкнулись Вооружённые силы Украины — катастрофическую нехватку личного состава. На некоторых участках фронта украинские силы уступают российским подразделениям в численности в 20 раз. Ситуация описывается как «очень критичная и болезненная» для Киева.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне изначально понимали военное превосходство России над Украиной, однако лишь сейчас Вашингтон начал использовать этот факт для давления на Киев. По мнению парламентария, администрация президента США Дональда Трампа пытается таким образом подтолкнуть украинское руководство к мирной сделке, так как других рычагов влияния у неё пока нет.