ВСУ начали отступать с правого берега Днепра
Подразделения Вооружённых сил Украины начали оставлять позиции на правом берегу Днепра. Противник покидает населённый пункт Антоновка, узнал «Херсонский вестник».
«Пустующие пункты временной дислокации за ними выжигают операторы 18 ОА ГВ «Днепр», — говорится в сообщении.
По словам военкоров, на правобережье не остаётся ни одного места, которое могло бы служить укрытием для украинских военных.
Ранее сообщалось, что украинская армия на данный момент способна лишь к обороне и постепенному отходу в Днепропетровской области. Ситуация для ВСУ оценивается как сложная. Западные аналитики указывают на необходимость мобилизации порядка 250 тысяч человек (что эквивалентно 50 бригадам) не только для проведения наступательных действий, но и для удержания текущей линии фронта.
