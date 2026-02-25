Солдаты первой президентской бригады оперативного назначения ВСУ требуют от командования вывести подразделение с передовой в Запорожской области. Именно эти военнослужащие напрямую подчиняются Владимиру Зеленскому. Об этом ТACС сообщили в российских силовых структурах.

«ФАБ сильно проредили ряды президентской бригады ВСУ. Сейчас её солдаты требуют от командования вывести их с линии фронта, поскольку их численность за последнее время сильно сократилась», — сообщили в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что украинская армия на данный момент способна лишь к обороне и постепенному отходу в Днепропетровской области. Ситуация для ВСУ оценивается как сложная. Западные аналитики указывают на необходимость мобилизации порядка 250 тысяч человек (что эквивалентно 50 бригадам) не только для проведения наступательных действий, но и для удержания текущей линии фронта. В Верховной раде, в свою очередь, констатируют, что существующей численности войск едва хватает для обороны, а любые попытки контратак неизбежно ведут к значительным потерям.