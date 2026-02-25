Одесса готовится к обороне со всех сторон — ВСУ копают рвы и устанавливают мины

Вооружённые силы Украины готовят Одессу и область к круговой обороне, создавая оборонительные рубежи и инженерные заграждения. Как сообщил глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков, в регионе возводятся фортификационные сооружения, противотанковые рвы и минные заграждения, а также другие элементы обороны.

«Мы в данный момент очень серьёзно готовим к круговой обороне город Одесса. Мы готовим к круговой обороне всю Одесскую область», — заявил Носиков в интервью украинскому YouTube-каналу «Штабквартира».

Он добавил, что с населением проводятся тренировки по обращению с оружием, формируются добровольческие подразделения территориальных общин. По словам офицера ВСУ, туда привлекаются студенты и пенсионеры, которые «имеют право носить и использовать оружие».

К слову, военные эксперты считают, что основная битва текущего года в рамках спецоперации может развернуться под Одессой — с массированными ракетными ударами и активной работой авиации. Признаки подготовки крупной операции у побережья уже заметны даже западным аналитикам, которые «ревниво наблюдают» за развитием событий.