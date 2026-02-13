Основная битва текущего года в рамках спецоперации может развернуться под Одессой — с массированными ракетными ударами и активной работой авиации. Такое предположение высказал военный эксперт Александр Артамонов в беседе с NEWS.ru. По его словам, признаки подготовки крупной операции у побережья уже заметны даже западным аналитикам, которые «ревниво наблюдают» за развитием событий.

«Есть признаки того, что будет со стороны ВС РФ именно ракетный удар, работа авиации и принуждение к сдаче Одессы», — отметил Артамонов.

Ключевую роль города для НАТО как крупнейшего черноморского порта Украины делает его стратегически важной целью. Эксперт подчеркнул: речь идёт не о наземном штурме, а о комбинации дальнобойных ударов и авиационного давления для достижения политического результата.

А ранее Life.ru писал, что НАТО рассматривает Одессу как плацдарм для агрессии против России. По словам специалиста, Россия имеет дело не столько с Украиной, сколько с продуманной стратегией Запада, направленной на ослабление и распад страны через последовательное отвоевание территорий.