Одесса представляет для Запада стратегический интерес как ключевая точка для установления контроля над северной частью Чёрного моря, уверен военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов. По его оценке, силы НАТО рассматривают город как потенциальный плацдарм для дальнейших агрессивных действий против России.

«Никакая сделка по Харькову и Одессе невозможна ввиду того, что это будет означать для наших оппонентов абсолютное поражение по результатам СВО», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Он отметил, что Россия имеет дело не столько с Украиной, сколько с продуманной стратегией Запада, направленной на ослабление и распад страны через последовательное отвоевание территорий. В этом контексте Одесса необходима НАТО именно как инструмент обеспечения долгосрочного военного присутствия в регионе. А освобождение города является важной задачей для ВС РФ.

Напомним, Украина на переговорах добивается гарантий безопасности для Одессы, обсуждение идёт в рамках подготовки мирного документа. В Киеве считают этот вопрос принципиальным для будущих договорённостей.