Военный эксперт объяснил, как Армия России сможет взять под контроль Одессу «с тыла»

Вооружённые силы России смогут начать операцию по освобождению Харькова только после полного контроля над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, после освобождения этих территорий российские войска окажутся с трёх сторон от Харькова — с севера, востока и юга — что позволит постепенно «сжимать кольцо» вокруг города.

Кнутов добавил, что Харьков — ключ к восточной Украине, а его потеря нанесёт серьёзный моральный урон киевскому режиму. Что касается Одессы, специалист допустил возможность удара «с тыла»: после взятия Запорожья и Херсона войска могут двинуться через Николаев в направлении черноморского порта. Такой манёвр, по его мнению, даст «очень хорошие результаты».

«С суши заход именно с тыла, он бы, конечно, был бы крайне важен и как раз дал бы очень хорошие результаты», — подытожил Кнутов.