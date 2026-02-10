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Опубликовано 10 февраля, 06:02

ВСУ бросают неопытных пограничников под Харьков из-за острейшей нехватки людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает ВСУ бросать не передовую не предназначенные для этого подразделения. Например, к Волчанским Хуторам Харьковской области перебросили 11-й погранотряд Госпогранслужбы, и он уже понёс серьёзные потери. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.

«11-й пого ГПСУ <...> понёс значительные потери в результате эффективной работы авиации и «Солнцепёков», — сказал собеседник ТАСС.

За сутки ВСУ потеряли девять антенн связи и два робототехнических комплекса
За сутки ВСУ потеряли девять антенн связи и два робототехнических комплекса

Ранее российские силовики установили офицера ВСУ, который отдаёт приказы на обстрелы Брянской области. Им оказался полковник Сергей Савченко, командующий одной из артиллейриских бригад.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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