Катастрофическая нехватка личного состава вынуждает ВСУ бросать не передовую не предназначенные для этого подразделения. Например, к Волчанским Хуторам Харьковской области перебросили 11-й погранотряд Госпогранслужбы, и он уже понёс серьёзные потери. Об этом журналистам рассказали в силовых структурах.