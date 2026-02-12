Продвижение российских войск к Днепру может открыть им прямой путь к Одессе и резко изменить ход конфликта на Украине. Такое мнение в эфире YouTube-канала Glenn Diesen высказал американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу. По его мнению, после такого развития событий Москве и Киеву пришлось бы обсуждать дальнейшую судьбу крупных украинских городов.

«Когда они дойдут до Днепра, останется одно: провести переговоры с правительством Владимира Зеленского — если оно ещё будет на месте — о том, что произойдёт с Одессой и Харьковом: заберут ли русские и их тоже», — предупредил он.

Эксперт также считает, что украинское руководство оказалось в сложном положении, из-за чего звучат противоречивые заявления и появляются новые условия для переговоров. В итоге, как он полагает, конфликт может приближаться к развязке — «мы близки к финалу».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил о необходимости переговоров, отмечая, что возможности Киева для самостоятельных решений сокращаются на фоне наступательных действий российских сил. Он добавил, что конкретных дат нового раунда переговоров по Украине пока нет.