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Регион
Опубликовано 13 февраля, 13:05

В Госдуме заявили, что целями удара Армии РФ по Одессе стали военные объекты

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Целями российского удара по Одессе стали военные объекты, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, речь идёт об аэродроме, с которого запускались беспилотники ВСУ. Депутат подчеркнул, что это была исключительно военная операция.

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Он также напомнил, что ранее в Одессу под прикрытием «зерновой сделки» завозили вооружение из стран Евросоюза. Портовая инфраструктура всегда имела стратегическое значение, речь идёт не только о причалах, но и о складах, где размещались боеприпасы и военная техника.

«Цели эти чисто военные. Нужно поддерживать их в таком разрушенном состоянии и не давать их восстановить», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

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Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по военным объектам в Одессе. По его информации, дроны «Герань» ударили по аэродрому Школьный, который украинские силы использовали как базу запуска дальних беспилотников.

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Борис Эльфанд
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