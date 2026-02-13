В Госдуме заявили, что целями удара Армии РФ по Одессе стали военные объекты

Целями российского удара по Одессе стали военные объекты, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, речь идёт об аэродроме, с которого запускались беспилотники ВСУ. Депутат подчеркнул, что это была исключительно военная операция.

Он также напомнил, что ранее в Одессу под прикрытием «зерновой сделки» завозили вооружение из стран Евросоюза. Портовая инфраструктура всегда имела стратегическое значение, речь идёт не только о причалах, но и о складах, где размещались боеприпасы и военная техника.

«Цели эти чисто военные. Нужно поддерживать их в таком разрушенном состоянии и не давать их восстановить», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Ранее координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил о серии ударов по военным объектам в Одессе. По его информации, дроны «Герань» ударили по аэродрому Школьный, который украинские силы использовали как базу запуска дальних беспилотников.