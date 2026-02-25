Короткое алое платье и танго: Полина Диброва выложила горячие кадры с возлюбленным

36-летняя Полина Диброва поделилась серией чувственных снимков со своим возлюбленным Романом Товстиком. Фотографии появились в личном блоге звезды — на них она позирует в коротком алом платье во время отпуска в Аргентине.

Пара проводит путешествие активно: экскурсии, долгий перелёт и адаптация к разнице во времени. Полина призналась, что дорога заняла около 30 часов, но впечатления от страны полностью это компенсировали.

«Первый день. Насыщенный, экскурсионный. По итогу — около 30 часов пути. 6 часов разница во времени. Но мы команда! Аргентина встретила нас очень радушно. Как будто Ростов-на-Дону! Колоритно, вкусно, чувственно, душевно!» — написала Диброва.

Одним из ярких моментов поездки стал вечер танго. После него модель опубликовала совместные кадры с бизнесменом: на фото она прижимается к Роману, приподнимая ногу, а он обнимает её за бедро. Атмосфера снимков получилась максимально страстной.

«Решила показать вам, как не умею танцевать. Вечер танго удался», — с юмором прокомментировала публикацию Полина.

Интерес к личной жизни Полины Дибровой усилился на фоне перемен в её отношениях с Дмитрием Дибровым. Телеведущий и модель прожили в браке более десяти лет и воспитывали троих сыновей. Их союз долго считался одним из самых стабильных в российском шоу-бизнесе, несмотря на разницу в возрасте. Появление в жизни Полины Романа Товстика стало новой главой в её личной истории. Бизнесмена начали замечать рядом с моделью на светских мероприятиях и в путешествиях. Роман Товстик и его супруга Елена, прожившие вместе 22 года и воспитавшие шестерых детей, развелись в конце сентября 2025 года. Примерно в то же время свой брак продолжительностью 16 лет расторгли телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина.