Россияне старше 50 лет чаще других замечают рекламу и объявления в соцсетях

Россияне старше 50 лет чаще других возрастных категорий замечают рекламу в Интернете, в основном это социальные сети. Так, 45% респондентов преклонных лет обращают внимание на баннеры в своей ленте. Исследование провела платформа «Одноклассники».

При этом опрошенные признались, что больше всего обращают внимание на видеорекламу (21%), затем идут пре-роллы (19%) и рекламные ролики между короткими видео (15%). Также лица 50+ замечают рекламу на радио и телевидении (25%) и в поисковых системах (17%). Более того, возрастные россияне зачастую взаимодействуют с рекламой. Почти половина опрошенных признались, что совершают покупки, основываясь на том, что мелькало у них в Сети.

При этом 60% респондентов любят ненавязчивую рекламу, содержащую ёмкую и чёткую информацию, а также такую, где речь идёт о скидках и акциях. Излюбленные темы россиян в рекламных видео — кулинария, здоровье, спорт, сад, ремонт, путешествия и туризм.

Ранее в опросе ВЦИОМ россияне рассказали о пяти своих основных цифровых страхах, поставив на первую строчку утечку личных данных. Далее следуют: распространение фейковых новостей, зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ, взлом гаджетов через сеть и превышение полномочий компаниями при сборе данных.