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Опубликовано 25 февраля, 20:20

Швейцария не намерена участвовать в переговорах по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Переговоры США — Иран и США — Украина пройдут без участия швейцарской делегации, хотя именно Швейцария станет местом встреч зарубежных политиков. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

«Да, всё верно», ответил он на вопрос журналиста о роли Швейцарии в переговорах: будет ли это только миссия организатора встречи, без участия в дискуссиях.

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СМИ раскрыли, до каких пор европейские страны будут поддерживать Украину

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров её считать трудно, подчеркнул дипломат.

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Татьяна Миссуми
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