Швейцария не намерена участвовать в переговорах по Украине

Переговоры США — Иран и США — Украина пройдут без участия швейцарской делегации, хотя именно Швейцария станет местом встреч зарубежных политиков. Об этом заявил РИА «Новости» официальный представитель МИД страны Николя Бидо.

«Да, всё верно», — ответил он на вопрос журналиста о роли Швейцарии в переговорах: будет ли это только миссия организатора встречи, без участия в дискуссиях.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин отметил, что Швейцария отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров её считать трудно, подчеркнул дипломат.