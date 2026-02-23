Владимир Путин
Регион
23 февраля, 14:34

СМИ раскрыли, до каких пор европейские страны будут поддерживать Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Заключение мира с Москвой для киевского режима обернётся полной потерей западной поддержки и ускорит его падение. Такую позицию выразило словацкое издание Slovo.

«Для киевского режима заключение мира с Россией со стопроцентной гарантией равно гибели: немедленной или очень скорой… А если вы уступите, договоритесь с Россией, то не получите ничего», — говорится в материале.

Завершение конфликта лишит Киев финансовой и материальной поддержки западных стран, а без этого положение Украины станет крайне тяжёлым. Западные союзники действуют без солидарности и эмпатии: ресурсы предоставляются лишь при продолжении конфликта.

Ранее в Швейцарии обвинили западные страны в разжигании конфликта на Украине и призвал возобновить прямой диалог с Россией. Нынешняя политика Европы выглядит недальновидной и контрпродуктивной, а провокация конфликта с Россией только усложнила его завершение.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

