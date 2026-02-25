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Опубликовано 25 февраля, 22:31

В ГД готовят обращение к парламентам Европы из-за передачи Киеву ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / guruXOX

Комитет Госдумы по международным делам внёс в парламент проект официального обращения к зарубежным структурам из-за информации о возможных планах Лондона и Парижа передать Киеву компоненты ядерного оружия. Об этом сообщил глава комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, депутаты предлагают направить документ в Национальное собрание Франции, Палату общин Великобритании, Европарламент и ООН. Поводом стали данные СВР об обсуждении поставок на Украину компонентов, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия.

В Госдуме считают, что подобные шаги могут привести к резкой эскалации и нарушению международной безопасности. Проект обращения вынесен на рассмотрение палаты.

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Ранее Life.ru писал, что в Кремле резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Киеву ядерных компонентов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие планы «безумными» и выразил надежду, что огласка разведданных станет препятствием для их реализации. По его словам, публикация информации может сыграть сдерживающую роль и не допустить развития самого опасного сценария.

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Юния Ларсон
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