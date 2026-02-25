Владимир Путин
25 февраля, 11:16

Победителей не будет: Слуцкий напомнил о словах Зеленского, после которых началась СВО

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Любые игры с ядерным оружием могут обречь человечество на гибель, а передача ядерной бомбы Украине — красная линия для России. Такое заявление в беседе с Life.ru сделал глава ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя сообщения о планах Британии и Франции поделиться ядерным арсеналом с киевским режимом.

Слуцкий о планах Парижа и Лондона передать ядерное оружие Украине. Видео © Life.ru

«Извините за патетику, но это абсолютно так. Давайте вспомним, с чего началась СВО, с выступления Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции двадцать второго года о том, что Украина, дескать, через несколько месяцев будет обладать ядерным оружием. Понятно, что это прямая угроза национальной безопасности России», подчеркнул лидер фракции.

Политик также отметил, что население Великобритании и Франции не поддерживает деструктивную политику своих лидеров. По его словам, Лейбористская партия в Британии стремительно теряет поддержку, а политика Елисейского дворца остаётся русофобской и неразумной.

«Уверен, что наше заявление, которым завтра, 26 февраля, будет открываться пленарное заседание Государственной думы, будет в Европе, и не только в Европе, очень хорошо услышано», — подытожил парламентарий.

Напомним, СВР РФ заявила, что Лондон и Париж рассматривают возможность передачи Киеву ядерного оружия. В Кремле это назвали вопиющим нарушением международного права, Совфед потребовал расследования. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что эта информация будет учтена на переговорах, а президент России Владимир Путин подчеркнул: противник осознаёт последствия применения ядерного компонента.

