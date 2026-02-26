ПСЖ с Матвеем Сафоновым и «Реал» вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Монако» (2:2) в ответном стыковом матче Лиги чемпионов и вышел в 1/8 финала по сумме двух встреч (первая игра — 3:2 в пользу парижан). Оба матча в воротах ПСЖ провёл российский голкипер Матвей Сафонов.

В составе хозяев забили Маркиньос и Хвича Кварацхелия. У гостей отличились Магнес Аклиуш и Джордан Тезе. На 58-й минуте после двух жёлтых карточек был удалён защитник «Монако» Мамаду Кулибали.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил ответную игру из-за дисквалификации — в первом матче он получил красную карточку в начале второго тайма.

По итогам игрового дня в 1/8 финала также вышли мадридский «Реал», обыгравший «Бенфику», и «Аталанта», про драматичный матч которой писал Life.ru. Матч «Ювентуса» и «Галатасарая» перешёл в дополнительное время.

Также свои места в следующем раунде обеспечили норвежский «Будё-Глимт», который сенсационно обыграл миланский «Интер», испанский «Атлетико», немецкий «Байер» и английский «Ньюкасл». Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 27 февраля.