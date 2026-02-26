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Опубликовано 26 февраля, 01:17

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов: Большинство жителей покинули Сумы

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ Ахмат

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / МОЛОТОВ Ахмат

Большинство мирных жителей покинули Сумы. Об этом РИА «Новости» заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов, ссылаясь на данные разведки.

По его словам, ещё год назад в городе была спокойная гражданская жизнь, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

«На данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала», — подчеркнул он.

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Ранее сообщалось, что военное командование Украины перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой Народной Республики на Сумское направление. Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе. Однако по казармам батальона в населённом пункте Краснополье был нанесён авиационный удар.

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Артём Гапоненко
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