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Опубликовано 26 февраля, 01:07

Беспилотник ВСУ сбили на подлёте к Воронежу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу ночью 26 февраля. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО на подлёте к городу был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — указано в сообщении главы региона.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле также не последовало. В администрации сообщили, что сейчас в самом Воронеже отменили угрозу атаки БПЛА. При этом беспилотная опасность сохраняется на территории региона.

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Этой же ночью о взрывах и работе ПВО сообщали жители Тулы. Там очевидцы слышали около семи взрывов и видели вспышки в небе. Беспилотную опасность в Тульской области объявляли после часа ночи.

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Лия Мурадьян
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