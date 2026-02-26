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Опубликовано 26 февраля, 03:28

Четыре украинских беспилотника сбили за ночь над Тульской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tsyklon

В Тульской области подразделения противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. В регионе отменили опасность атаки БПЛА.

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Также этой ночью российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу. По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

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Артём Гапоненко
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